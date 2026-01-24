Новые автобусные экспресс-маршруты запустят в Астане

С 25 января запускаются новые экспресс-маршруты № 506, 507 и 508:
- № 506 — ул. И. Жансугурова — жилой комплекс Family Village;
- № 507 — Железнодорожный вокзал «Нұрлы жол» — жилой комплекс «Жағалау-4»;
- № 508 — Железнодорожный вокзал «Нұрлы жол» — «Управление материально-технического обеспечения».
Новые маршруты охватывают важные направления города.
- Маршрут № 506 обеспечит прямое движение по проспекту Мәңгілік Ел;
- Экспресс-маршрут № 507 следует по улице Сығанақ до проспекта Мәңгілік Ел и обеспечивает транспортное обслуживание на участке от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Мәңгілік Ел, где ранее общественный транспорт не курсировал;
- Маршрут № 508 следует по новому участку улицы К. Мухамедханова (от улицы Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын), по улице Сарайшық до остановки «Дом министерств», а далее по улице Ж. Нажимеденова до железнодорожного вокзала «Нұрлы жол».
«Новые маршруты позволят сэкономить время в пути и упростят передвижение по городу. Работа в данном направлении продолжается», — сообщили в компании.