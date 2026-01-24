Ричмонд
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Тишковец: переменная облачность и до минус 15 градусов ожидается в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Переменная облачность без осадков и температура до минус 15 градусов в Москве и до минус 16 в Подмосковье ожидаются в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня, благодаря гребню антициклона, в Москве ожидается переменная облачность без осадков, ветер в восточной четверти не более 1,6 метра в секунду», — сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что температура воздуха в мегаполисе составит минус 12 — минус 15 градусов, в Подмосковье — от минус 11 до минус 16 градусов.

«Атмосферное давление немного подрастет, и барометры покажут 755 миллиметров ртутного столба», — заключил Тишковец.