Москвичам рассказали о погоде в субботу

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Переменная облачность без осадков и температура до минус 15 градусов в Москве и до минус 16 в Подмосковье ожидаются в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня, благодаря гребню антициклона, в Москве ожидается переменная облачность без осадков, ветер в восточной четверти не более 1,6 метра в секунду», — сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что температура воздуха в мегаполисе составит минус 12 — минус 15 градусов, в Подмосковье — от минус 11 до минус 16 градусов.
«Атмосферное давление немного подрастет, и барометры покажут 755 миллиметров ртутного столба», — заключил Тишковец.