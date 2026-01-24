Несколько домов на Варшавской улице остались без тепла из-за прорыва трубы

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в Красногвардейском районе Петербурга началась реконструкция тепловых сетей вдоль проспекта Энтузиастов у парка Малиновка. Энергетики обновят 744 м трубопроводов, что должно повысить надежность теплоснабжения для 2,5 тыс. жителей.