12 лет тишины: Новый этап поисков пропавшего над Индийским океаном лайнера не принёс результатов

Согласно документу, судно «Армада 86 05» в период с 6 по 15 января обследовало около 7,2 тысячи квадратных километров морского дна в южной части Индийского океана с использованием автономных подводных аппаратов. Несмотря на большой объём работ и продление этапа до 24 января, «не было выявлено никаких существенных открытий или убедительных результатов». Операция ведётся в новой приоритетной зоне площадью 15 тысяч квадратных километров у побережья Западной Австралии вдоль «7-й дуги», рассчитанной по спутниковым данным. Поиски будут продолжаться в общей сложности 55 дней с перерывами на неблагоприятный летний сезон.