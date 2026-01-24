12 лет тишины: Новый этап поисков пропавшего над Индийским океаном лайнера не принёс результатов

Согласно документу, судно «Армада 86 05» в период с 6 по 15 января обследовало около 7,2 тысячи квадратных километров морского дна в южной части Индийского океана с использованием автономных подводных аппаратов. Несмотря на большой объём работ и продление этапа до 24 января, «не было выявлено никаких существенных открытий или убедительных результатов». Операция ведётся в новой приоритетной зоне площадью 15 тысяч квадратных километров у побережья Западной Австралии вдоль «7-й дуги», рассчитанной по спутниковым данным. Поиски будут продолжаться в общей сложности 55 дней с перерывами на неблагоприятный летний сезон.
Напомним, Boeing 777 рейса MH370 Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров в марте 2014 года. Место его крушения и причина катастрофы до сих пор не установлены, что делает эту авиационную тайну одной из самых масштабных в истории.
Ранее британско-американская компания Ocean Infinity заключила с властями Малайзии контракт на поиск пропавшего рейса MH370, который предусматривает выплату 70 миллионов долларов только в случае обнаружения обломков. Соглашение работает по принципу «нет находки — нет оплаты». Для получения вознаграждения Ocean Infinity должна найти существенные фрагменты самолёта в новой приоритетной зоне поиска размером в 15 тысяч квадратных километров у западного побережья Австралии.
