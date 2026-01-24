Военные сборы для школьников пройдут в Казахстане

В пресс-службе сообщили, что совместные мероприятия будут реализованы в рамках Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов» и станут практическим инструментом реализации государственной политики в сфере воспитания молодежи в духе патриотизма.