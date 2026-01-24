Военные сборы для школьников пройдут в Казахстане

В пресс-службе Минпросвещения рассказали, что ведомство совместно с Минобороны РК приняло решение о проведении учебно-тренировочных военных сборов военно-патриотической направленности для школьников.
«Межведомственное взаимодействие, направленное на укрепление патриотического духа подрастающего поколения и системное развитие военно-патриотического воспитания в нашей стране, наполняется новым содержанием», — говорится в сообщении.
Инициатива была одобрена в ходе межведомственной встречи с участием министра просвещения РК Жулдыз Сулейменовой и министра обороны РК Даурена Косанова.
В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы комплексного формирования военно-патриотического воспитания, начиная со школьного возраста, а также повышения гражданской ответственности подростков.
«Проект будет реализован в пилотном формате в Жамбылской области, области Абай и Западно-Казахстанской области. По итогам проведения военных сборов инициатива будет поэтапно внедряться и в других регионах страны», — сообщили в Минпросвещения.
В пресс-службе сообщили, что совместные мероприятия будут реализованы в рамках Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов» и станут практическим инструментом реализации государственной политики в сфере воспитания молодежи в духе патриотизма.