Названы самые популярные города для путешествий весной по России

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Санкт-Петербург, Москва и Сочи вошли в топ-10 направлений для путешествий по России в марте-апреле, рассказали РИА Новости в сервисе «Островок», проанализировав бронирования в отелях и апартаментах на первые месяцы весны.

Источник: РИА Новости

«На весну 2026 года (март-апрель) россияне запланировали на 18% больше путешествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ-10 российских направлений на этот период входят Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград, Эсто-Садок, Казань, Иркутск, Нижний Новгород, Кисловодск и Кировск (Мурманская область)», — рассказали в сервисе.

Там добавили, что заметный рост интереса россиян наблюдается к городам, подходящим для экскурсионного отдыха. Например, число бронирований в Туле на весну выросло на 58%, в Смоленске — на 46%, в Нижнем Новгороде — на 21%, в Волгограде — на 16%, в Светлогорске — на 15%, в Калининграде и Москве — на 5%.

«Кроме того, увеличился спрос на направления для активного и горнолыжного отдыха. В Мурманске количество бронирований выросло на 39%, в Кировске (Мурманская область) — на 27%, в Эсто-Садке — на 14%, в Архызе — на 8%», — также обратили внимание в компании.

Средняя стоимость проживания по России весной 2026 года составляет 6 тысяч рублей, что на 8% выше показателя 2025 года (5,5 тысячи рублей). В поездках по стране россияне чаще всего выбирают апартаменты и отели без звезд — на них приходится почти половина всех бронирований (26% и 24% всех бронирований на март-апрель соответственно).