Названы самые популярные города для путешествий весной по России

Средняя стоимость проживания по России весной 2026 года составляет 6 тысяч рублей, что на 8% выше показателя 2025 года (5,5 тысячи рублей). В поездках по стране россияне чаще всего выбирают апартаменты и отели без звезд — на них приходится почти половина всех бронирований (26% и 24% всех бронирований на март-апрель соответственно).