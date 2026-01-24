Школьник из Башкирии пожаловался Мизулиной на учебу в мороз

Школьник из села Верхнеяркеево в Башкирии пожаловался главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на то, что их заставляют учиться в мороз. При этом батареи в учебном заведении холодные.
По его словам, на первом этаже, где у его класса были уроки, «отопления почти нет, школу греют плохо».
«На улице было −25°. Когда мы там сидели, все замерзли. Почему мы должны идти в школу при таком морозе? Старшеклассники не обрастают мехом», — написал ученик.
Екатерина Мизулина отметила, что с наступлением зимних морозов ей часто стали писать о проблемах с отоплением школьники и студенты со всей России. По их словам, «в школу их заставляют идти в −30° при холодных батареях в классе».
