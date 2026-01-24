Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьник из Башкирии пожаловался Мизулиной на учебу в мороз

В школах, по его словам, холодные батареи.

Источник: Аргументы и факты

Школьник из села Верхнеяркеево в Башкирии пожаловался главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на то, что их заставляют учиться в мороз. При этом батареи в учебном заведении холодные.

По его словам, на первом этаже, где у его класса были уроки, «отопления почти нет, школу греют плохо».

«На улице было −25°. Когда мы там сидели, все замерзли. Почему мы должны идти в школу при таком морозе? Старшеклассники не обрастают мехом», — написал ученик.

Екатерина Мизулина отметила, что с наступлением зимних морозов ей часто стали писать о проблемах с отоплением школьники и студенты со всей России. По их словам, «в школу их заставляют идти в −30° при холодных батареях в классе».

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше