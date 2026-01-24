«Я не выдержу»: старшая дочь Джигана и Самойловой отказалась жить с отцом

Блогер Оксана Самойлова не раз заявляла, что устала от семейной жизни с рэпером Джиганом. В новом выпуске реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной» выяснилось, что поведение артиста также оказало влияние и на старшую дочь звездной пары Ариелу.
Самойлова призналась, что у нее с дочерью состоялся непростой разговор. В нем девочка рассказала, что ей очень тяжело жить с папой.
— Ариела сказала мне просто ужасную вещь в машине, от которой меня затошнило: «Если я поживу с папой еще полгода, я не выдержу». Он полностью обесценивает все чувства и потребности людей, которые находятся вокруг него: начиная с меня и заканчивая детьми, — пожаловалась блогер.
Оксана добавила, что все попытки достучаться до главы семейства оказываются безуспешными: она обвинила Джигана в отсутствии эмпатии. По ее словам, общение с ним напоминает разговоры со стеной.
19 января прошло заседание по делу о разводе звездной пары. По итогам суд не стал разводить супругов — сторона защиты рэпера намерена оспорить брачный договор.