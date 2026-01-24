Shot: Волочковой грозит суд из-за долгов по коммуналке

Волочкова с августа не платит по счетам за коммуналку.
Балерина Анастасия Волочкова может предстать перед судом из ‑за задолженности по коммунальным платежам за элитную квартиру стоимостью около 150 миллионов рублей в центре Москвы. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Балерина с августа не платит по счетам за четырехкомнатную квартиру площадью 165 квадратов в историческом доме 1882 года постройки», — передает telegram-канал. Отмечается, что эту недвижимость Волочкова приобрела в 2001 году. Сумма накопившейся задолженности сейчас составляет 121 тысячу рублей.
Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова получила 1,5 млн рублей за участие в телешоу «Звезды под капельницей». Однако вскоре она покинула проект, объяснив это несогласием с его форматом. Также балерина регулярно публикует в соцсетях кадры с отдыха на Мальдивах, где, по ее словам, побывала уже 28 раз, в том числе вместе с 26‑летним танцовщиком Марчелом Абаби.