Губернатор поручил проверить безопасность во всех школах Омской области

«Все мы видели тревожные новости о подростке, который пронёс холодное оружие в лицей в одном из регионов. По следам инцидента прошу министра Ольгу Геннадьевну Степанову вместе с Алексеем Леонтьевичем Кубицем, министром региональной безопасности, и главами наших муниципалитетов проверить условия безопасности всех образовательных организаций Омской области», — сказал Виталий Хоценко.