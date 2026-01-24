Губернатор поручил проверить безопасность во всех школах Омской области

Ранее школьник пронёс с собой в школу в Нижнекамске нож и ранил сотрудницу образовательного учреждения. Губернатор акцентировал внимание на важности защиты детей и необходимости дополнительной оценки условий безопасности в школах и лицеях региона.
«Все мы видели тревожные новости о подростке, который пронёс холодное оружие в лицей в одном из регионов. По следам инцидента прошу министра Ольгу Геннадьевну Степанову вместе с Алексеем Леонтьевичем Кубицем, министром региональной безопасности, и главами наших муниципалитетов проверить условия безопасности всех образовательных организаций Омской области», — сказал Виталий Хоценко.
Он поручил провести комплексную проверку условий безопасности во всех образовательных организациях региона. При необходимости совместно с правоохранительными органами будет организовано проведение учебных мероприятий и тренировок на объектах образования.
«Безопасность детей — наш главный приоритет», — подчеркнул губернатор.