Волочковой грозит суд за неуплату коммуналки в квартире стоимостью 150 млн рублей

Роскошная недвижимость площадью 165 квадратных метров находится в историческом здании 1882 года постройки в Петровском переулке. Волочкова приобрела эту квартиру ещё в 2001 году. На данный момент общая сумма задолженности за жилищно-коммунальные услуги составила 121 тысячу рублей.
Тем временем и футболист Александр Кокорин перестал платить коммуналку и теперь должен десятки тысяч рублей управляющей компании элитного московского ЖК. Спортсмен владеет квартирой площадью 210 квадратных метров и парковочным местом в 19 «квадратов» в «Новом Арбате». Общая стоимость — около 250 миллионов рублей.
