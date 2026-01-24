Волочковой грозит суд за неуплату коммуналки в квартире стоимостью 150 млн рублей

Балерина Анастасия Волочкова, недавно отметившая 50-летие, столкнулась с риском судебного разбирательства из-за накопившихся долгов по коммунальным платежам. По данным источника SHOT, артистка с августа текущего года не вносит плату за свою просторную четырёхкомнатную квартиру, расположенную в центре Москвы.