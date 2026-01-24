Ричмонд
Волочковой грозит суд за неуплату коммуналки в квартире стоимостью 150 млн рублей

Балерина Анастасия Волочкова, недавно отметившая 50-летие, столкнулась с риском судебного разбирательства из-за накопившихся долгов по коммунальным платежам. По данным источника SHOT, артистка с августа текущего года не вносит плату за свою просторную четырёхкомнатную квартиру, расположенную в центре Москвы.

Источник: Life.ru

Роскошная недвижимость площадью 165 квадратных метров находится в историческом здании 1882 года постройки в Петровском переулке. Волочкова приобрела эту квартиру ещё в 2001 году. На данный момент общая сумма задолженности за жилищно-коммунальные услуги составила 121 тысячу рублей.

Тем временем и футболист Александр Кокорин перестал платить коммуналку и теперь должен десятки тысяч рублей управляющей компании элитного московского ЖК. Спортсмен владеет квартирой площадью 210 квадратных метров и парковочным местом в 19 «квадратов» в «Новом Арбате». Общая стоимость — около 250 миллионов рублей.

