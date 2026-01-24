На Ямале увековечили память омского исследователя Иннокентия Шухова

В конце 2025 года состоялась экспедиция «Неизвестный Ямал» по бассейну реки Щучья. Одной из ее ключевых задач путешественников стало увековечение памяти об омском исследователе Иннокентии Шухове. В 1913 году он совершил поход по низовьям этой реки Щучья.