На Ямале увековечили память омского исследователя Иннокентия Шухова

В конце 2025 года состоялась экспедиция «Неизвестный Ямал» по бассейну реки Щучья. Одной из ее ключевых задач путешественников стало увековечение памяти об омском исследователе Иннокентии Шухове. В 1913 году он совершил поход по низовьям этой реки Щучья.
Участники экспедиции изучили территорию междуречья Байдараты и Щучьей протяженностью более 80 км. В ходе работ выяснилось, что картографические данные маршрута Шухова требуют уточнения. Памятную табличку, изготовленную при поддержке технического директора омского филиала компании «Брусника» Евгения Головкина, временно установили примерно в 20 км от предполагаемой исторической точки. Окончательный перенос запланировали на полевой сезон 2026 года.
Фото предоставлено пресс-службой омского отделения Русского географического общества.
Помимо мемориальной работы, участники экспедиции провели гидрологические исследования, продолжив заложенные в XIX веке традиции. Поездку организовали при поддержке Омского и Ямало-Ненецкого отделений Русского географического общества.