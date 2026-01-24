Пенсионерка отказалась следовать «схеме Долиной» после одного видео

Пенсионерка отказалась от иска после слов адвоката.
76-летняя жительница Сосновоборска (Красноярский край) отказалась от попыток оспорить продажу своей квартиры после разговора с юристом, записанного на камеру. Женщина после продажи невидимости заявила, что стала жертвой мошенничества, как в «схеме Долиной». Однако адвокат Оксана Яковлева упрекнула пенсионерку в попытке лишить добросовестных покупателей жилья, пишет telegram-канал Baza.
Сделка по отчуждению квартиры была заключена в октябре 2024 года. Недвижимость была продана за 3,6 млн рублей семье, приобретавшей жилье для своего родственника, участвующего в специальной военной операции. Оформление проходило с участием риэлторов с обеих сторон, был заключен договор купли-продажи, расчеты произведены через безопасный счет. После сделки пенсионерка передала ключи и выехала из квартиры.
«Бабушка оказалась поклонницей схемы Долиной и заявила, что стала жертвой мошенников, не понимала, что делает, и денег у нее нет. Силовики начали проверку, возбудили уголовное дело, но не смогли найти подозреваемых и приостановили его», — передает telegram-канал.
После этого женщина обратилась в суд с гражданским иском к покупателям, потребовав признать сделку недействительной. В обоснование своих требований она ссылалась на якобы имеющиеся у нее «когнитивные расстройства», которые, по ее мнению, не позволяли ей адекватно понимать последствия заключения договора.
Представитель покупателей, адвокат Оксана Яковлева, в суде настаивала на том, что на момент сделки пенсионерка была полностью дееспособна. Так, она самостоятельно вела переговоры, посещала банк, пересчитывала деньги, взаимодействовала с риэлторами и добровольно съехала из проданной квартиры. Перед заключительным судебным заседанием юрист провела с женщиной личный разговор, обратившись к ее совести и упрекнув в попытке лишить добросовестных покупателей жилья. Уже в ходе заседания суд разъяснил пенсионерке, что в случае официального признания ее невменяемой в связи с заявленными «помешательством» возможна ее госпитализация в психоневрологический диспансер. После этих разъяснений истец отказалась от своего иска. Квартира окончательно осталась в собственности у покупателей.
Ранее пенсионерка из Екатеринбурга лишилась более 500 тысяч рублей и единственного жилья из-за мошенников. Однако суд отказался признавать недействительными перевод денег и договор купли-продажи, оставив квартиру за новыми владельцами.