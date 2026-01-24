Пенсионерка отказалась следовать «схеме Долиной» после одного видео

Представитель покупателей, адвокат Оксана Яковлева, в суде настаивала на том, что на момент сделки пенсионерка была полностью дееспособна. Так, она самостоятельно вела переговоры, посещала банк, пересчитывала деньги, взаимодействовала с риэлторами и добровольно съехала из проданной квартиры. Перед заключительным судебным заседанием юрист провела с женщиной личный разговор, обратившись к ее совести и упрекнув в попытке лишить добросовестных покупателей жилья. Уже в ходе заседания суд разъяснил пенсионерке, что в случае официального признания ее невменяемой в связи с заявленными «помешательством» возможна ее госпитализация в психоневрологический диспансер. После этих разъяснений истец отказалась от своего иска. Квартира окончательно осталась в собственности у покупателей.