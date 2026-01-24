Ричмонд
Брестские таможенники изъяли более 15 кг незадекларированного фарфора

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Белорусские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза из Польши партии фарфоровых изделий стоимостью более 28 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Источник: Telegram / Таможенные органы Беларуси

Нарушение выявили в пункте пропуска «Брест», где 45-летний гражданин Беларуси следовал через границу на легковом автомобиле по зеленому коридору, не предполагающему декларирование товаров.

«При осмотре транспортного средства и багажа водителя сотрудники таможни обнаружили более 15,5 килограмма изготовленных из фарфора фигурок, посуды и иных предметов», — рассказала Вера Базака, начальник сектора по связям с общественностью Брестской таможни.

По результатам экспертизы таможенной лаборатории, пять предметов, созданных более 50 лет назад, были отнесены к категории культурных ценностей.

Как пояснил мужчина, его попросил перевезти фарфор через границу незнакомый человек в Польше. В знак благодарности за оказанную услугу белорус должен был получить 150 рублей.

По факту незаконного ввоза товаров, подлежащих декларации, Брестская таможня инициировала против мужчины административный процесс. Ему грозит штраф в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией товара.

Уточняется, что фарфоровые изделия общей стоимостью более 28 тысяч рублей у мужчины изъяли до решения суда.