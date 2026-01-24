Многодетный отец из Осинского района погиб в зоне спецоперации

В Осинский район Иркутской области пришло печальное известие. 27 декабря 2024 года при выполнении боевого задания погиб Иванов Сергей Александрович. Мужчина родился 29 апреля 1987 года в многодетной семье в селе Ново-Ленино, где и учился в школе.
— В 2024 году сибиряк заключил контракт с Министерством Обороны России, — рассказал о герое мэр Осинского района Борис Хошхоев. — 31 августа 2024 года Сергей был мобилизован в зону проведения СВО. После обучения в городе Чебаркуль был направлен в Донецкую область в составе Отдельного Штурмового Отряда «Медведь» для демилитаризации и денацификации Украины и защиты народных республик. Служил стрелком.
Мужчину дома не дождались жена и трое детей. В памяти всех он останется добрым, отзывчивым человеком. Прощание состоится 25 января 2026 года в селе Оса,.
Захоронение пройдет в деревне Борохал.