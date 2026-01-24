В Хабаровске отметили День артиста и наградили лучших деятелей культуры

Среди награждённых — артисты-вокалисты Станислав Боридко и Татьяна Захарченко из музыкального театра, кукловод Юлия Чижова из театра кукол, чтец Марина Кунцевич из филармонического театра «Геликон», артисты драмы Ирина Молчанова из ТЮЗа и Александр Сафронов из театра драмы, а также ведущий мастер сцены Юрий Шаклеин. Каждому вручили заслуженную награду за вклад в развитие искусства региона.