В Хабаровске отметили День артиста и наградили лучших деятелей культуры

Почётные грамоты губернатора края получили несколько выдающихся мастеров.

Источник: Министерство культуры Хабаровского края

В Хабаровске в краевом театре юного зрителя прошла торжественная церемония, посвящённая Дню артиста. На мероприятии собрались артисты, режиссёры, музыканты и другие работники культуры разных поколений. Об этом сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.

Министр культуры Дмитрий Кузнецов от имени губернатора Дмитрия Демешена поздравил всех с профессиональным праздником и поблагодарил за ежедневный труд.

«Приятно видеть, как молодые и опытные артисты работают плечом к плечу, сохраняя и развивая традиции хабаровской сцены», — сказал он.

Среди награждённых — артисты-вокалисты Станислав Боридко и Татьяна Захарченко из музыкального театра, кукловод Юлия Чижова из театра кукол, чтец Марина Кунцевич из филармонического театра «Геликон», артисты драмы Ирина Молчанова из ТЮЗа и Александр Сафронов из театра драмы, а также ведущий мастер сцены Юрий Шаклеин. Каждому вручили заслуженную награду за вклад в развитие искусства региона.

Также благодарности губернатора получили другие деятели культуры, а председатель Хабаровского отделения Союза театральных деятелей РФ Никита Туранов вручил благодарности от СТД. Восемь специалистов стали новыми членами Всероссийского театрального общества. Праздник прошёл в тёплой атмосфере, и все собравшиеся пожелали друг другу новых творческих высот и вдохновения.