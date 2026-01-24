В Хабаровске отметили День артиста и наградили лучших деятелей культуры

В Хабаровске в краевом театре юного зрителя прошла торжественная церемония, посвящённая Дню артиста. На мероприятии собрались артисты, режиссёры, музыканты и другие работники культуры разных поколений. Об этом сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.
Министр культуры Дмитрий Кузнецов от имени губернатора Дмитрия Демешена поздравил всех с профессиональным праздником и поблагодарил за ежедневный труд.
«Приятно видеть, как молодые и опытные артисты работают плечом к плечу, сохраняя и развивая традиции хабаровской сцены», — сказал он.
Среди награждённых — артисты-вокалисты Станислав Боридко и Татьяна Захарченко из музыкального театра, кукловод Юлия Чижова из театра кукол, чтец Марина Кунцевич из филармонического театра «Геликон», артисты драмы Ирина Молчанова из ТЮЗа и Александр Сафронов из театра драмы, а также ведущий мастер сцены Юрий Шаклеин. Каждому вручили заслуженную награду за вклад в развитие искусства региона.
Также благодарности губернатора получили другие деятели культуры, а председатель Хабаровского отделения Союза театральных деятелей РФ Никита Туранов вручил благодарности от СТД. Восемь специалистов стали новыми членами Всероссийского театрального общества. Праздник прошёл в тёплой атмосфере, и все собравшиеся пожелали друг другу новых творческих высот и вдохновения.