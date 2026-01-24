Солнце продолжает волноваться: астрономы зафиксировали мощный двойной взрыв

По словам ученых, в настоящее время ни один спутник не ведет наблюдение за этой частью Солнца, поэтому параметры произошедшего события можно оценивать лишь косвенно. В лаборатории отметили, что ранее не фиксировали признаков активных областей в этом секторе звезды.