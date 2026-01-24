Солнце продолжает волноваться: астрономы зафиксировали мощный двойной взрыв

По словам ученых, в настоящее время ни один спутник не ведет наблюдение за этой частью Солнца, поэтому параметры произошедшего события можно оценивать лишь косвенно. В лаборатории отметили, что ранее не фиксировали признаков активных областей в этом секторе звезды.
На опубликованных изображениях рядом с Солнцем по-прежнему видны три планеты: Венера и Меркурий — слева, Марс — справа.
При этом специалисты подчеркнули, что визуально создается иллюзия удара плазменных облаков по Венере и Меркурию, однако оба небесных тела находятся далеко за Солнцем с противоположной от Земли стороны, а выбросы плазмы ушли в сторону.
«Если гипотетические центры активности, которые все это произвели, проживут еще дней пять, то их можно будет увидеть с Земли. Солнце повернется, и они окажутся на его левом краю», — говорится в сообщении.
Ранее ученые сообщили о завершении первой сильной магнитной бури 2026 года, которая продолжалась около 42 часов. По данным специалистов, геомагнитные индексы вышли из красной зоны и стабилизировались на уровне, отделяющем спокойную магнитосферу Земли от слабовозмущенного уровня.
Причиной магнитной бури стала вспышка высшей категории мощности X, которая произошла на Солнце 18 января. Выброс плазмы был направлен в сторону Земли.