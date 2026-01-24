Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, сообщил синоптик

Она отметила, что ядра холода в Подмосковье располагались на западе, в Можайске — минус 25,6 градуса, на юге, в Коломне — минус 25,3 градуса, на востоке, в Черусти — минус 28,2 градуса, что связано с конфигурацией гребня антициклона.