Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, сообщил синоптик

Синоптик Позднякова: в Москве минувшей ночью температура опустилась до −17.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Ночь на субботу в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 17 градусов в городе и до минус 28 — в Подмосковье, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Стараниями западного отрога Сибирского антициклона ночь на 24 января в Москве оказалась самой холодной в этом зимнем сезоне. На ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 17,4 градуса, на территории Новой Москвы воздух остывал до минус 23 градусов», — рассказала Позднякова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что ядра холода в Подмосковье располагались на западе, в Можайске — минус 25,6 градуса, на юге, в Коломне — минус 25,3 градуса, на востоке, в Черусти — минус 28,2 градуса, что связано с конфигурацией гребня антициклона.