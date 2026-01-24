Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске эвакуаторы вывозят автомобили — вот почему

Минчан предупредили про эвакуаторы, которые вывозят автомобили.

Источник: Комсомольская правда

В Минске эвакуаторы вывозят автомобили — вот почему. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Минчанам напомнили про уборку снега в радиусе одного метра от автомобиля. Генеральный директор организации «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик обратила внимание, что только в Ленинском районе было составлено девять протоколов за нарушение указанного правила.

Вместе с тем заместитель начальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович заявил, что, в случае необходимости, Госавтоинспекция поможет коммунальным службам установить личности владельцев транспортных средств.

Кроме того, минчанам необходимо следить за графиком очистки городских улиц и не парковать авто там, где планируется уборка снега.

«В каждом районе города сегодня работают эвакуаторы, которые будут убирать авто, мешающие этой работе», — сказано в сообщении.

Тем временем в Минске прокуратура потребовала почистить крыши и фасады от сосулек и снега.

Ранее Белгидромет сказал, когда ослабнут морозы в Беларуси и потеплеет до +3 градусов.

Кроме того, КГК Беларуси запретил рекламу уборки подъездов в виде «квитанций» на 6,95 рубля.