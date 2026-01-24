В Минске эвакуаторы вывозят автомобили — вот почему

Минчанам напомнили про уборку снега в радиусе одного метра от автомобиля. Генеральный директор организации «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик обратила внимание, что только в Ленинском районе было составлено девять протоколов за нарушение указанного правила.