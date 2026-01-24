Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьник из Башкирии пожаловался Екатерине Мизулиной на холод в классе

Глава Лиги безопасного интернета опубликовала жалобу школьника из Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала несколько скриншотов сообщений от школьников из разных регионов России. Дети и их родители обратились к ней с жалобами на плохое отопление в своих школах и колледжах.

В своем телеграм-канале общественница написала, что обращения примерно одинакового содержания поступили к ней из Красноярского края, ХМАО, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Ростовской, Челябинской и Тюменской областей, а также из Пермского края и Башкирии.

Жалоба на холод в классах из Башкирии поступила на имя Мизулиной из школы № 2 села Верхнеяркеево Илишевского района. Ученик этой школы заявил, что их заставляют посещать занятия при −28 и даже −30°С.

«Вчера мы учились в 1 кабинете на 1 этаже, так как у 11-ти классов был пробный районный ЕГЭ. Когда мы там сидели, всё замерзли, а батареи были вообще холодные, на улице было −25» — написал школьник. Орфография и пунктуация автора сообщения сохранены.

Свое обращение в адрес главы лиги безопасного интернета ребенок завершил фразой, которую уже назвали новым мемом: «старшеклассники не обрастают мехом».

Фото: t.me/ekaterina_mizulina.

Глава лиги безопасного интернета в своем телеграм-канале прокомментировала эти сообщения от школьников со всей страны так:

— Завтра уже традиционно в СМИ мы прочитаем, что это «фейки», — написала Екатерина Мизулина.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше