Школьник из Башкирии пожаловался Екатерине Мизулиной на холод в классе

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала несколько скриншотов сообщений от школьников из разных регионов России. Дети и их родители обратились к ней с жалобами на плохое отопление в своих школах и колледжах.
В своем телеграм-канале общественница написала, что обращения примерно одинакового содержания поступили к ней из Красноярского края, ХМАО, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Ростовской, Челябинской и Тюменской областей, а также из Пермского края и Башкирии.
Жалоба на холод в классах из Башкирии поступила на имя Мизулиной из школы № 2 села Верхнеяркеево Илишевского района. Ученик этой школы заявил, что их заставляют посещать занятия при −28 и даже −30°С.
«Вчера мы учились в 1 кабинете на 1 этаже, так как у 11-ти классов был пробный районный ЕГЭ. Когда мы там сидели, всё замерзли, а батареи были вообще холодные, на улице было −25» — написал школьник. Орфография и пунктуация автора сообщения сохранены.
Свое обращение в адрес главы лиги безопасного интернета ребенок завершил фразой, которую уже назвали новым мемом: «старшеклассники не обрастают мехом».
Фото: t.me/ekaterina_mizulina.
Глава лиги безопасного интернета в своем телеграм-канале прокомментировала эти сообщения от школьников со всей страны так:
— Завтра уже традиционно в СМИ мы прочитаем, что это «фейки», — написала Екатерина Мизулина.
