Школьник из Башкирии пожаловался Екатерине Мизулиной на холод в классе

«Вчера мы учились в 1 кабинете на 1 этаже, так как у 11-ти классов был пробный районный ЕГЭ. Когда мы там сидели, всё замерзли, а батареи были вообще холодные, на улице было −25» — написал школьник. Орфография и пунктуация автора сообщения сохранены.