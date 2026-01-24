Ричмонд
«Гуччи» и «Версаче» на помойке: В Молдове появятся пункты сбора старой одежды — рассказываем, зачем это нужно

Первые такие пункты для сдачи старой одежды откроют в 2028 году.

Источник: Комсомольская правда

Пункты сбора старой одежды откроют в Молдове. Об этом сообщило Министерство окружающий среды. Первые такие пункты для сдачи старой одежды откроют в 2028 году.

Планируется сортировать старые вещи и либо использовать вторично (то, что получше), либо применять как исходный материал для создания других изделий (сумок, к примеру). То, что уже не попадет ни в одну из этих категорий, будут применять для выработки «зеленой» энергии.

В Советском Союзе были подобные пункты сбора вторсырья. Так что идея, хоть и хорошая, не нова.

