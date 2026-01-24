Онищенко рассказал о рисках новой пандемии в 2026 году

Академик отметил, что появление новой пандемии вовсе не обязательно будет связано с уже известными вирусами. По его словам, наибольшую вероятность по-прежнему представляет грипп, поскольку пандемические подъемы заболеваемости этим вирусом происходят примерно раз в 8−10 лет, а длительного подъема в последние годы не наблюдалось.