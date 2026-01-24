Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко рассказал о рисках новой пандемии в 2026 году

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Так называемую «болезнь Х» и возможные угрозы новой пандемии в 2026 году прокомментировал Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Источник: Sputnik.by

В эфире Радио Sputnik он отметил, что термин «болезнь Х» используется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как условное обозначение потенциальной будущей инфекции и призван привлечь внимание к вопросам эпидемиологической готовности.

По словам Онищенко, в настоящее время ВОЗ включает несколько кандидатов в группу возможных угроз. В их числе вирус МПОКС-вирус (оспа обезьян), который вызывал всплеск заболеваемости в 2022—2023 годах.

Специалист подчеркнул, что этот вирус относится к ортопоксвирусам — той же группе, что и натуральная оспа, которую ликвидировали благодаря вакцинации.

«Мы ведем мониторинг за всеми этими МПОКС-вирусами, потому что вероятность приобретения ими свойств, похожих на свойства натуральной оспы, не исключены с научной точки зрения», — отметил Онищенко.

Еще одним возможным кандидатом называется краснуха, при этом Онищенко выразил сомнение в том, что именно она может стать причиной глобальной пандемии.

Также в перечне фигурирует вирус птичьего гриппа H5N1.

«И вот этот H5N1 уже несколько десятков лет все прорывается, но у него, слава богу, не получается», — сказал он.

Академик отметил, что появление новой пандемии вовсе не обязательно будет связано с уже известными вирусами. По его словам, наибольшую вероятность по-прежнему представляет грипп, поскольку пандемические подъемы заболеваемости этим вирусом происходят примерно раз в 8−10 лет, а длительного подъема в последние годы не наблюдалось.