Открытки ко Дню российского студенчества для новосибирцев

25 января миллионы студентов и выпускников по всей стране отметили свой главный праздник — День российского студенчества, исторически связанный с Татьяниным днем. Праздник посвящен подписанию в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета.
Во многих городах прошли массовые мероприятия. Студенты участвовали в квестах, ледовых дискотеках и флешмобах. Традиционно в вузах состоялись торжественные собрания с награждением отличников учебы. Не обошлось и без знаменитого шуточного ритуала: из окон общежитий раздавались призывы к «халяве» с зачетными книжками в руках.
В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных образовательных центрах были организованы открытые концерты и праздничные ярмарки. Несмотря на морозную погоду в ряде регионов, атмосфера на улицах была по-настоящему теплой и дружеской.
Для многих этот день — не просто веселье, а возможность почувствовать единство многомиллионного студенческого сообщества России и вспомнить лучшие годы своей жизни.