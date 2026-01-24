Открытки ко Дню российского студенчества для новосибирцев

Во многих городах прошли массовые мероприятия. Студенты участвовали в квестах, ледовых дискотеках и флешмобах. Традиционно в вузах состоялись торжественные собрания с награждением отличников учебы. Не обошлось и без знаменитого шуточного ритуала: из окон общежитий раздавались призывы к «халяве» с зачетными книжками в руках.