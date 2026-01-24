Около тысячи кубометров снега вывезли с улиц Воронежа за ночь 24 января

Воронежские коммунальные службы продолжают расчистку города от снега. Как сообщает пресс-служба мэрии, в ночь на 24 января на улицах работали 174 единицы спецтехники. За эту смену с городских магистралей и тротуаров было вывезено около 1 тысячи кубометров снега.
Этот объем заметно меньше, чем сутками ранее. В ночь на 23 января для уборки было задействовано 195 машин, которые вывезли более 2,7 тысячи кубометров снежных масс.
Ранее стало известно, что десять воронежских УК попали под дело за плохую уборку дворов. Прокуратура выявила ряд нарушений со стороны управляющих компаний и органов местного самоуправления.