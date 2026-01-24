Около тысячи кубометров снега вывезли с улиц Воронежа за ночь 24 января

Воронежские коммунальные службы продолжают расчистку города от снега. Как сообщает пресс-служба мэрии, в ночь на 24 января на улицах работали 174 единицы спецтехники. За эту смену с городских магистралей и тротуаров было вывезено около 1 тысячи кубометров снега.