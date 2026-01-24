Более 91 тысячи студентов учатся в вузах Нижегородской области

В регионе работают 10 государственных и муниципальных вузов, 16 их филиалов, а также один частный университет с филиалами. Большинство студентов учатся очно — почти две трети, каждый четвертый выбрал заочное обучение. Самыми популярными направлениями остаются экономика, педагогика, юриспруденция, IT, медицина и машиностроение — именно сюда абитуриенты идут активнее всего.