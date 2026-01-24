Более 91 тысячи студентов учатся в вузах Нижегородской области

На сегодняшний день высшее образование в Нижегородской области получают 91,5 тысячи человек — за последние пять лет их стало больше на 8,2%. Ко Дню российского студенчества Нижегородстат подвел итоги в образовательной сфере.
В регионе работают 10 государственных и муниципальных вузов, 16 их филиалов, а также один частный университет с филиалами. Большинство студентов учатся очно — почти две трети, каждый четвертый выбрал заочное обучение. Самыми популярными направлениями остаются экономика, педагогика, юриспруденция, IT, медицина и машиностроение — именно сюда абитуриенты идут активнее всего.
Интерес к высшему образованию подтверждает и конкурс: в 2025 году на 100 бюджетных мест претендовали более 1100 человек — почти в полтора раза больше, чем несколько лет назад.
Растёт и система среднего профессионального образования. В колледжах и техникумах области учатся 79 тысяч человек, в основном очно. Число студентов и преподавателей здесь также стабильно увеличивается, что говорит о высоком спросе на практические специальности и рабочие профессии.
Впервые День студента в этом году отметят 26,3 тысячи первокурсников. Праздник традиционно отмечается 25 января, в день основания Московского университета, который считается отправной точкой истории российского студенчества.