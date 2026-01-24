Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Праздничные открытки к Татьяниному дню для новосибирцев

25 января верующие чествуют святую мученицу Татиану, а вся страна отмечает День российского студенчества.

9

25 января в России имеют место два праздника, слившихся в одну традицию. Православные верующие отмечают день памяти раннехристианской мученицы Татианы Римской. Для миллионов же студентов, выпускников и преподавателей это — главный профессиональный и душевный праздник.

Историческая связь возникла в 1755 году, когда в день памяти святой Татианы императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета. С тех пор святая считается покровительницей русского студенчества и образования.

Утром во многих храмах, особенно при университетах, прошли праздничные богослужения. Студенты и преподаватели могли помолиться святой Татьяне, прося помощи в учёбе и просвещении.

К обеду праздник переместился в аудитории и на городские площади. Вузы традиционно чествовали лучших учащихся, а затем начинались народные гулянья. По всей стране состоялись концерты, квесты и массовые мероприятия, организованные молодёжными объединениями и администрациями городов.