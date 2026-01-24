Ричмонд
На обратной стороне Солнца зарегистрировали большой двойной взрыв

Гипотетические центры активности можно будет увидеть с Земли, если они смогут сохраниться в течение пяти дней.

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Крупный двойной взрыв произошел в ночь на субботу на обратной стороне Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Очень крупный двойной взрыв на обратной стороне Солнца зарегистрирован прошедшей ночью. Ни одного спутника с той стороны по-прежнему нет, и можно только гадать, что там произошло», — говорится в Telegram-канале лаборатории.

Там отметили, что гипотетические центры активности можно будет увидеть с Земли, если они смогут сохраниться в течение пяти дней.