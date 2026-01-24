Тараканы и грязь: прокуратура подтвердила антисанитарию в крупнейшей больнице Челябинска

Проверка последовала после жалоб в соцсетях пациентов городской клинической больницы № 6.
«С привлечением специалистов Роспотребнадзора прокуратурой проведена проверка в неврологическом отделении и пищеблоке медучреждения. В помещениях пищеблока требуется проведение ремонта (отслоилась штукатурка, на стенах и потолке имеются выбоины, что не позволяет проводить качественную уборку и дезинфекцию в помещениях). При опросе пациентов отделения предъявлены жалобы на наличие тараканов и отсутствие уборки в палатах», — прокомментировали в областном надзорном ведомстве.
В итоге заведующий эпидемиологическим отделом ГКБ № 6 привлечен к ответственности по части 1 статьи 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), руководитель отделения питания — по статье 6.6. (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) КоАП РФ.
Также главному врачу внесено представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, по результатам рассмотрения которого в дисциплинарной ответственности привлечены четыре должностных лица.