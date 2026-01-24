Тараканы и грязь: прокуратура подтвердила антисанитарию в крупнейшей больнице Челябинска

«С привлечением специалистов Роспотребнадзора прокуратурой проведена проверка в неврологическом отделении и пищеблоке медучреждения. В помещениях пищеблока требуется проведение ремонта (отслоилась штукатурка, на стенах и потолке имеются выбоины, что не позволяет проводить качественную уборку и дезинфекцию в помещениях). При опросе пациентов отделения предъявлены жалобы на наличие тараканов и отсутствие уборки в палатах», — прокомментировали в областном надзорном ведомстве.