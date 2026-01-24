Новый сервис по поиску потерявшихся домашних животных заработал в Беларуси. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказал автор идеи Ян Гулевич.
— Пришла идея сделать цифровой брелок, работающий через QR, чтобы сократить время поисков и сохранить нервные клетки и хозяину, и его питомцу, — признается автор идеи.
Новый сервис работает довольно просто. В том случае, если питомец потерялся, то любой прохожий может отсканировать QR-код, который находится на брелке, при помощи камеры смартфона и без установки каких-либо приложений.
При сканировании откроется страница с данным про животного, контактами его владельца. Также в автоматическом режиме определяется геолокация места, где был считан QR-код, и владелец питомца получает звонок или же смс-сообщение с координатами в течение одной минуты.
Автор идеи рассказал, что брелок выполнен в форме отпечатка лапки размером три сантиметра. Он крепится на специальном двухкольцевом креплении. QR-код считывается с расстояния до одного метра. Со стороны разработчиков были проведены испытания разработки. Так, устройство царапали, нагревали, мочили, замораживали. Первый вариант испытания не прошел.
— Второй брелок сделали из полимерного пластика, на который нанесена вся необходимая информация, а ламинирующим покрытием выступает слой эпоксидной смолы. Именно этот вариант зарекомендовал себя, во-первых, прочным: с пристрастием исцарапывали сам код канцелярским ножом, но он все равно оставался читабельным; во-вторых, водоотталкивающим, — привел подробности Ян Гулевич.
Указанный сервис уже тестируется в Минске, а в планах — расширение на всю страну. Стоимость одного брелка составляет 25 рублей. В данную стоимость входит обслуживание серверов, защита данных, эквайринговые услуги. Также среди планов — налаживание сотрудничества с волонтерскими организациями для создания общей платформы учета животных.
