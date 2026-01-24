В Волгограде после выпадения снега растет число пациентов с переломом позвоночника

— Перед тем, как кататься на склонах, пригорках или горках родители должны убедиться в том, что они полностью безопасны для детей. Это действительно крайне важно, — настаивает врач. — Ведь при столкновении с торчащими из снега железками, камнями или стеклами дети могут получить травмы органов брюшной полости, головы, а также серьёзные переломы рук и ног. Я повторю, что эти травмы в первую очередь связаны с недостаточной организацией детского досуга со стороны взрослых. В подобных ситуациях повышенная ответственность ложится именно на их плечи.