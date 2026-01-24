В Волгограде после выпадения снега растет число пациентов с переломом позвоночника

Катания с ледяных горок на простых картонках или кусках линолеума, забитые снегом штаны и завалившаяся набок шапка всплывают в памяти, как одни из самых ярких детских эпизодов. В те беззаботные времена мало кто из нас задумывался о возможных травмах — прыгали на лед с разбегу, катились вповалку и превращались в огромный «клубок» на финише. Однако волгоградские врачи, как никто другой, понимают, что стоит за подобным детским досугом.
Сценарии хоть летних, хоть зимних происшествий заведующий кафедрой детской хирургии ВолгГМУ Андрей Перепелкин знает практически наизусть. Попал в незаметную глазу ямку и распластался на льду, катился на развивающей приличную скорость «ватрушке» и врезался в столб или наткнулся на торчащий из снега прут…
— Активные игры на свежем воздухе — это, конечно, прекрасно. Но, к сожалению, они нередко приводят к непоправимым последствиям. Зимой мы сталкиваемся и с черепно-мозговыми травмами, с повреждениями опорно-двигательного аппарата. К примеру, в последнее время к нам поступает все больше пациентов с компрессионным переломом позвоночника, — рассказывает доктор медицинских наук.
Требовать повышенной осторожности и внимательности от детей, забывающих буквально обо всем при одном лишь только виде ледяного склона, конечно, возможно, однако малоэффективно. По мнению врача, ответственность за их досуг в первую очередь лежит на взрослых.
— Перед тем, как кататься на склонах, пригорках или горках родители должны убедиться в том, что они полностью безопасны для детей. Это действительно крайне важно, — настаивает врач. — Ведь при столкновении с торчащими из снега железками, камнями или стеклами дети могут получить травмы органов брюшной полости, головы, а также серьёзные переломы рук и ног. Я повторю, что эти травмы в первую очередь связаны с недостаточной организацией детского досуга со стороны взрослых. В подобных ситуациях повышенная ответственность ложится именно на их плечи.
Несмотря на разговоры многих горожан о том, что нынешнему поколению не хватает самостоятельности, ведь в «наше время катались, и не было никаких проблем», Андрей Перепелкин советует волгоградцам не отпускать ситуацию на произвол судьбы и тщательно готовить своего ребенка к зимнему сезону.
— На мой взгляд, на горках, несущих реальную опасность для детей, должны стоять таблички и висеть информационные табло — рядом речка, здесь — выезд на проезжую часть, тут — столбы или опоры линий электропередач в зоне движения, — рассуждает детский хирург. — Со стороны подобные меры могут показаться излишней опекой. Но, сталкиваясь с серьезными травмами детей из года в год, я твердо убежден, что бросать детей на произвол судьбы совершенно недопустимо ни в какие времена.