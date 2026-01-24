Глава Башкирии показал, как выглядит после капремонта школа искусств в Янауле

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях поделился фотографиями Детской школы искусств в Янауле. По словам руководителя региона, здание недавно было капитально отремонтировано после того, как преподаватели еще в 2023 году обратились к нему с этим вопросом на Прямую линию.
Как отметил Хабиров, в школе искусств в Янауле на данный момент занимается более 500 человек. Дети учатся играть на классических и народных музыкальных инструментах, занимаются хореографией и изобразительным искусством.
— Вообще, мы стараемся каждый год ремонтировать хотя бы один-два таких объекта. А в этом году планируем начать строительство школы искусств в Верхних Кигах — там ее тоже очень ждут, — поделился планами на 2026 год глава Башкирии Радий Хабиров.
