Глава Башкирии показал, как выглядит после капремонта школа искусств в Янауле

В Башкирии в этом году начнут строить школу искусств в Верхних Кигах.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях поделился фотографиями Детской школы искусств в Янауле. По словам руководителя региона, здание недавно было капитально отремонтировано после того, как преподаватели еще в 2023 году обратились к нему с этим вопросом на Прямую линию.

Как отметил Хабиров, в школе искусств в Янауле на данный момент занимается более 500 человек. Дети учатся играть на классических и народных музыкальных инструментах, занимаются хореографией и изобразительным искусством.

— Вообще, мы стараемся каждый год ремонтировать хотя бы один-два таких объекта. А в этом году планируем начать строительство школы искусств в Верхних Кигах — там ее тоже очень ждут, — поделился планами на 2026 год глава Башкирии Радий Хабиров.

