Глава Башкирии показал, как выглядит после капремонта школа искусств в Янауле

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях поделился фотографиями Детской школы искусств в Янауле. По словам руководителя региона, здание недавно было капитально отремонтировано после того, как преподаватели еще в 2023 году обратились к нему с этим вопросом на Прямую линию.