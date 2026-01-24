Ричмонд
В Екатеринбурге изменится движение нескольких маршрутов транспорта

С 1 февраля в Екатеринбурге начнут действовать изменения маршрутов общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге с 1 февраля изменится движение нескольких маршрутов общественного транспорта. Информацию об этом выложили на официальном сайте города.

— с 1 февраля будет отменен троллейбусный маршрут № 25 «Ботаническая — Академическая». Его сменит новый троллейбусный маршрут № 25 «Крауля — 40 лет ВЛКСМ», — сказано на сайте.

Также перестанет ходить автобусный маршрут № 25, чтобы компенсировать его, автобус № 94 «УрФУ — ТЭЦ» станет по пути заезжать на «Технопарк», а автобус № 84, который ходит от Горбольницы № 7 до Радиоколледжа, продлят до остановки ТЦ «Мега».

— с 1 февраля перестанет существовать троллейбус № 39 «Табачная фабрика — Белинского». Это связано с необходимостью исключения дублирования с автобусом № 51 «Елизавет — Академика Ландау», — отметили на сайте.

Автобус № 78, которых ходит от ТЦ «Леруа Мерлен» до Химмаша, продлят до остановки «Синие Камни».