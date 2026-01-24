Программу строительства и капремонта представили в Татарстане

В 2026-м намечено ввести 3,175 млн кв. м жилья. Из них 1,98 млн квадратов — индивидуальное жилищное строительство, 1,045 млн кв. м — многоквартирные дома инвестиционного сегмента, 150 тыс. кв. м — по программе соципотеки. Представил планы в Доме Правительства Татарстана первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Дамир Шайдуллин, данные приводит пресс-служба Раиса РТ.
Совещание вел Раис Татарстана Рустам Минниханов, по видеоконференции участвовали все районы республики.
Как и ранее, продолжат работу четыре программы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Квартиры и дома получат 641 ребенок-сирота, 21 многодетная семья с пятью и более детьми, 61 молодая семья, 3 семьи из вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев. Всего введут 107 домов в 29-ти районах РТ.
Поддержку жилищного строительства будут вести через республиканскую программу по обеспечению инфраструктурой земельных участков для многодетны семей, бюджет 1 млрд рублей — на дороги и инженерные сети.
В сфере образования в 2026-м построят 10 объектов: 4 новые школы в Кукморском и Бугульминском районах, в Казани, 3 школы, переходящие с прошлого года, в — Агрызе, Буинске, Мензелинске. Лимит финансирования 5,33 млрд рублей, госконтракты планируют на февраль.
В дошкольной сфере откроют новый детсад в Елабуге, 2 объекта продолжат строить в Пестречинском и Зеленодольском районах. На переходящих детсадах работы достигли 49%, бюджет на все — 1,38 млрд рублей.
В здравоохранении продолжат строительство приемно-диагностического отделения в Казани (лимит финансирования около 173 млн рублей), госконтракт намечен на 30 января.
Планируется построить 14 спортивных объектов: 4 крытых футбольных манежа, 6 универсальных спортплощадок, 3 ледовые арены и Центр развития футбола в Казани (выполнен на 56%). Ледовые арены строятся в Аксубаевском, Тукаевском районах.
Намечено строительство одного объекта в сфере культуры в Мензелинском районе, продолжат 2 переходящих объекта по программе «Комплексное развитие сельских территорий», бюджет 610 млн рублей.
В экологии: продолжат рекультивацию иловых полей в Казани, готовность составляет 93%.
В молодежной политике: построят 7 объектов (финансирование 843 млн рублей): 6 детских оздоровительных лагерей и универсальную спортплощадку в Зеленодольском районе. Работы в пяти лагерях достигли 8%.
Будут реализованы 27 объектов социальной инфраструктуры: 21 исполком, 6 пунктов комплексного обслуживания населения на 297 млн рублей.
Продолжится благоустройство общественных пространств по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» Всероссийского конкурса лучших проектов и республиканской программы: охват 51-й территории. На эти цели выделено 2,445 млрд рублей, госконтракты — до конца марта.
В модернизации инженерных сетей: реализация восьми республиканских и федеральных программ. Контракты по шести республиканским будут заключены: до конца февраля — по очистным сооружениям; до конца марта — восстановление уличного освещения и обеспечение питьевой водой; до конца апреля — замена котлов в котельных; в мае — реконструкция и капремонт сетей газопотребления.
Федеральные программы включают 9 объектов инженерной инфраструктуры на 955 млн рублей, 17 объектов модернизации коммунальной инфраструктуры.
Шайдуллин подчеркнул: строительство — одна из наиболее травмоопасных отраслей, поэтому приоритетными остаются контроль за безопасностью труда и профилактика травматизма. С начала года Госстойнадзор провел 9 проверок, принял 14 постановлений, специалисты Главного инвестиционно-строительного управления организовали 58 контрольно-надзорных мероприятий.
Шайдуллин рассказал также о ежегодном республиканском конкурсе «Лучшая организация по охране труда в строительной отрасли», победителей определяют по 8 номинациям.
Раис РТ Рустам Минниханов напомнил: охрана труда на стройплощадках — вопрос первостепенной важности, нарушения правил ведут к прямым угрозам жизни и здоровью работающих. Эту тему необходимо держать под пристальным контролем на всех объектах.