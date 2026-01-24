В кино вышел хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл»

В общем, в 2006 году была взята серьезная планка, так что возвращение Гана было сопряжено с высокими ожиданиями. К сожалению, оправдать их не вышло. Однако вряд ли это всецело вина Гана. Стоит признать, что картине банально не повезло с эпохой. В пресс-материалах все причастные поют дифирамбы техническому прогрессу и утверждают, что графика и монстры за 20 лет стали выглядеть убедительнее, что, разумеется, откровенное вранье: новый «Сайлент Хилл» выглядит гораздо более пластмассовым и безжизненным, чем предшественник, и даже чудовища, сыгранные, как сообщается, живыми артистами, походят тут на компьютерных болванчиков. Отчасти дело, вероятно, в том, что по сути это инди-проект, сделанный — в отличие от прошлого раза — без участия мейджоров, а значит, и без больших бюджетов. Но даже с внушительными деньгами, скорее всего, результат был бы плачевным: сегодня вообще мало где встретишь хорошую графику. (Гор Вербински, режиссер первых трех «Пиратов Карибского моря», до сих пор потрясающих своим визуалом, в первую очередь винит активное использование кинематографистами движка Unreal Engine, разрабатывавшегося для игр.).