Минниханов потребовал усилить профилактику преступлений среди несовершеннолетних

Ранее на этой неделе учащийся школы № 37 Нижнекамска напал на сотрудницу школы с ножом, а в лицее «Алгоритм» села Куюки Пестречинского района РТ ученик попытался отравить одноклассников.
«В целях недопущения повторения таких ситуаций всем ответственным лицам необходимо усилить работу по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи», — заявил Рустам Минниханов.
От глав городов и районов, которые являются председателями муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних, он потребовал «рассматривать вопросы профилактики правонарушений в молодежной среде в еженедельном режиме».
Заместителю Премьер-министра РТ Лейле Фазлеевой и министру образования и науки РТ Ильсуру Хадиуллину Раис Татарстана поручил провести внеплановое заседание Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних с анализом всех инцидентов, совещание с руководителями образовательных учреждений всех видов и советы по профилактике преступлений и правонарушений.
По словам Минниханова, необходимо организовать разъяснительную работу с обучающимися и их родителями по мерам ответственности за совершение преступлений и противоправных действий, а также усилить пропускной режим во всех учреждениях социальной сферы. Сотрудников силовых структур он попросил оказать содействие в этой работе.
Кроме того, Раис РТ констатировал: если бы сотрудница нижнекамской школы не оказала сопротивление нападавшему, последствия могли оказаться куда печальнее. «Слава богу, не пострадали дети», — заключил он.