Пулково заплатит штраф за дискриминацию «Победы»

Высшая судебная инстанция поддержала решение ФАС.

Источник: Piter.TV

Верховный суд Российской Федерации окончательно подтвердил законность штрафа, наложенного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на оператора петербургского аэропорта Пулково — компанию «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС). Поводом стало нарушение правил недискриминационного доступа в отношении авиакомпании «Победа», сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Конфликт возник, когда компания «Ю-Ти-Джи Холдинг» (ранее — «Победа Хэндлинг»), предоставляющая наземные услуги для лоукостера, подала заявку на доступ к инфраструктуре Пулково для обслуживания пассажиров «Победы». Как субъект естественной монополии, ВВСС обязана была её рассмотреть, но отказалась, сославшись на формальные недостатки: отсутствие в заявке перечня типов воздушных судов и наличие претензий к договору между «Победой» и её обслуживающей компанией.

ФАС, куда обратился «Ю-Ти-Джи Холдинг», расценила эти действия как дискриминационные и в октябре 2024 года оштрафовала оператора аэропорта на 250 тысяч рублей. ВВСС попыталась оспорить это решение, но три инстанции арбитражных судов Московского округа, а теперь и Верховный суд, признали штраф законным.