Пулково заплатит штраф за дискриминацию «Победы»

Конфликт возник, когда компания «Ю-Ти-Джи Холдинг» (ранее — «Победа Хэндлинг»), предоставляющая наземные услуги для лоукостера, подала заявку на доступ к инфраструктуре Пулково для обслуживания пассажиров «Победы». Как субъект естественной монополии, ВВСС обязана была её рассмотреть, но отказалась, сославшись на формальные недостатки: отсутствие в заявке перечня типов воздушных судов и наличие претензий к договору между «Победой» и её обслуживающей компанией.