Неудобный свидетель и роковое совпадение: что произошло на суде президентки Молдовы Санду

Пишут про натуральную мистику — или очень удачное для кое-кого стечение обстоятельств — на суде Майи Санду против односельчанки Анны Михалаки.
Свидетель защиты, состоящий в родстве с президенткой, который должен был дать показания, касающиеся биографии её деда, пришёл на заседание, однако так и не выступил и ему был назначен новый день для свидетельства на процессе.
Однако буквально сразу после бесполезного визита в суд, Иона Брашовяну сбила машина под управлением сторонника партии Санду, и месяц спустя свидетель скончался, так и не сообщив суду ничего.
Майя Санду изначально требовала от односельчанки из Рисипен опровергнуть заявления, что дед президентки был стукачом и активно способствовал работе советского репрессивного аппарата, извиниться, а таже уплатить моральную компенсацию. Перед оглашением вердикта сторона истца убрала требование опровергнуть заявления про деда Санду.