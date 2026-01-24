Чат бот по вопросам миграции работает в Иркутской области

В Иркутской области работает чат бот по вопросам миграции. Он создан специально для иностранных граждан, планирующих жить и работать в Приангарье, и призван облегчить их социальную и культурную адаптацию.
Онлайн помощник доступен в национальном мессенджере МАХ по ссылке.
С его помощью иностранные граждане могут получить актуальную правовую информацию о миграционном учёте, оформлении трудового патента, разрешения на работу, вида на жительство и гражданства России. Чат бот также помогает в подготовке к экзамену по русскому языку, разъясняет ответственность за нарушение миграционного законодательства и предоставляет телефоны экстренных служб для связи в неотложных ситуациях.
Важное преимущество сервиса — многоязычность. Весь контент переведён на четыре языка: казахский, узбекский, таджикский и киргизский. Это позволяет максимально широкому кругу пользователей получить необходимую информацию в удобном формате.