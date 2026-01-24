Ричмонд
Чат бот по вопросам миграции работает в Иркутской области

Сервис создан специально для иностранных граждан, планирующих жить и работать в Приангарье.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области работает чат бот по вопросам миграции. Он создан специально для иностранных граждан, планирующих жить и работать в Приангарье, и призван облегчить их социальную и культурную адаптацию.

Онлайн помощник доступен в национальном мессенджере МАХ по ссылке.

С его помощью иностранные граждане могут получить актуальную правовую информацию о миграционном учёте, оформлении трудового патента, разрешения на работу, вида на жительство и гражданства России. Чат бот также помогает в подготовке к экзамену по русскому языку, разъясняет ответственность за нарушение миграционного законодательства и предоставляет телефоны экстренных служб для связи в неотложных ситуациях.

Важное преимущество сервиса — многоязычность. Весь контент переведён на четыре языка: казахский, узбекский, таджикский и киргизский. Это позволяет максимально широкому кругу пользователей получить необходимую информацию в удобном формате.