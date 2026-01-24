Чат бот по вопросам миграции работает в Иркутской области

С его помощью иностранные граждане могут получить актуальную правовую информацию о миграционном учёте, оформлении трудового патента, разрешения на работу, вида на жительство и гражданства России. Чат бот также помогает в подготовке к экзамену по русскому языку, разъясняет ответственность за нарушение миграционного законодательства и предоставляет телефоны экстренных служб для связи в неотложных ситуациях.