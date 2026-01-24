В Ростове за ночь убрали одну тысячу тонн снега

В Донской столице в ночь на 24 января на улицах города работали коммунальные службы и спецтехника. К утру субботы была вывезена одна тысяча тонн снега, об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Ростова Александр Скрябин.
Он уточнил, что город продолжат расчищать и в субботу, 24 января.
— В день комбинаты благоустройства вывели 116 единиц техники, из них 69 комбинированных дорожных машин, и до 450 уборщиков территорий. Поручил держать на контроле вопросы уборки дворов УК и ТСЖ, а также прилегающих территорий юридическими лицами, — сказал Александр Скрябин.
В связи с ухудшением погоды в Ростове до 12 часов 27 января действует режим повышенной готовности.
