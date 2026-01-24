В Ростове за ночь убрали одну тысячу тонн снега

— В день комбинаты благоустройства вывели 116 единиц техники, из них 69 комбинированных дорожных машин, и до 450 уборщиков территорий. Поручил держать на контроле вопросы уборки дворов УК и ТСЖ, а также прилегающих территорий юридическими лицами, — сказал Александр Скрябин.