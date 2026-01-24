Прокуратура начала проверку по сообщению о холодных батареях в школе в Башкирии

Напомним, на холодные батареи в школе № 2 села Верхнеяркеево пожаловался главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной один из учеников. Школьник сообщил, что на днях детей заставили заниматься в холодном классе, когда за окном термометры показывали −30 градусов. Скриншот этого обращения общественница опубликовала в своем телеграм-канале.