Прокуратура начала проверку по сообщению о холодных батареях в школе в Башкирии

Прокуратура Башкирии начала проверку температурного режима в школе села Верхнеяркеево в Илишевском районе республики. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, поводом послужила жалоба от учеников на холодные батареи.
На данный момент в школе работают сотрудники прокуратуры Илишевского района. Они дадут оценку действиям администрации учебного заведения на соответствие требований законодательства об образовании и выполнению санитарных норм.
— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.
Фото: СОШ им. Т. Рахманова с. Верхнеяркеево (vk.com/club134275114).
Напомним, на холодные батареи в школе № 2 села Верхнеяркеево пожаловался главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной один из учеников. Школьник сообщил, что на днях детей заставили заниматься в холодном классе, когда за окном термометры показывали −30 градусов. Скриншот этого обращения общественница опубликовала в своем телеграм-канале.
