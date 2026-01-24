Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура начала проверку по сообщению о холодных батареях в школе в Башкирии

В Башкирии проверяют школу, где ученик пожаловался Мизулиной на холодные батареи.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии начала проверку температурного режима в школе села Верхнеяркеево в Илишевском районе республики. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, поводом послужила жалоба от учеников на холодные батареи.

На данный момент в школе работают сотрудники прокуратуры Илишевского района. Они дадут оценку действиям администрации учебного заведения на соответствие требований законодательства об образовании и выполнению санитарных норм.

— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.

Фото: СОШ им. Т. Рахманова с. Верхнеяркеево (vk.com/club134275114).

Напомним, на холодные батареи в школе № 2 села Верхнеяркеево пожаловался главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной один из учеников. Школьник сообщил, что на днях детей заставили заниматься в холодном классе, когда за окном термометры показывали −30 градусов. Скриншот этого обращения общественница опубликовала в своем телеграм-канале.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше