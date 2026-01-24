Умер телеведущий и режиссер Александр Олейников

Александр Олейников работал на телевидении с 1985 года. В 1993 году пришел на ТВ-6, вел там телепередачи «Мон кино», «Моя звезда», «Моя история», «Ваша музыка». В 1995—1997 годы был генеральным продюсером ТВ-6. Его последним проектом на этом канале стала программа «Ох уж эти дети!», которая с сентября 2001 года вместе с ним перешла на НТВ. Ушел с НТВ в марте 2002 года, перешел на канал «Россия», где руководил в том числе проектами «Доброе утро, Россия!» и «Вести+». В 2006—2012 годы — генеральный продюсер ТВЦ. Со 2 сентября по 15 ноября 2013 года был соведущим шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».