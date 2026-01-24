Диетолог омского минздрава назвал базовые ошибки в питании

«Подсчет калорий — это хороший инструмент для осознанности, особенно на старте. Он помогает понять энергетическую ценность продуктов и выявить “скрытые калории”. Однако имеет и минусы: не учит качеству пищи, может провоцировать невроз и уход в цифры, а не в чувства голода и сытости, часто недооценивает реальную калорийность блюд», — сказал диетолог.