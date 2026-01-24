Диетолог омского минздрава назвал базовые ошибки в питании

Завкафедрой гигиены, питания человека ОмГМУ, профессор, доктор медицинских наук, главный внештатный диетолог минздрава Омской области Денис Турчанинов рассказал о принципах здорового питания. По словам эксперта, пища является не просто стройматериалом для клеток и источником энергии, но и инструментом управления здоровьем.
Сбалансированный рацион способен предотвратить развитие многих заболеваний, включая ожирение, диабет второго типа, атеросклероз и гипертонию. Еда, по мнению Турчанинова, должна быть разнообразной, адекватной, безопасной и приносить удовольствие. Лучше организовывать три-четыре основных приема пищи в день с перерывами в 3,5−4,5 часа. Такая регулярность стабилизирует уровень сахара в крови, предотвращает острый голод и последующее переедание.
«Подсчет калорий — это хороший инструмент для осознанности, особенно на старте. Он помогает понять энергетическую ценность продуктов и выявить “скрытые калории”. Однако имеет и минусы: не учит качеству пищи, может провоцировать невроз и уход в цифры, а не в чувства голода и сытости, часто недооценивает реальную калорийность блюд», — сказал диетолог.
Врач призвал омичей максимально ограничить употребление ультраобработанных продуктов — сладких напитков, фастфуда, колбасных изделий и кондитерских изделий. В повседневный рацион стоит включать больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, качественных белков и полезных жиров.
