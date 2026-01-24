Сотрудница банка из Тольятти спасла пенсионерку от мошенников

Мошенники действовали по классике: позвонили 79-летней женщине от имени банковских сотрудников и сообщили, что ее деньги под угрозой. Для сохранения сбережений они посоветовали пенсионерке снять деньги и перевести их на безопасный счет. Женщина обратилась в банк, но при разговоре с ней менеджер сразу заподозрила неладное. Пенсионерка сообщила, что ей нужно снять 800 тысяч рублей. Мария поинтересовалась, зачем ей такая крупная сумма. Ответ клиентки полностью совпал с классической схемой мошенников.