Сотрудница банка из Тольятти спасла пенсионерку от мошенников

В Тольятти наградили менеджера банка, которая помогла пенсионерке сохранить 800 тысяч рублей.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти вручили награду менеджеру одного из банков Марии Карташовой. Женщина спасла пенсионерку от мошенников. Подробности истории сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Мошенники действовали по классике: позвонили 79-летней женщине от имени банковских сотрудников и сообщили, что ее деньги под угрозой. Для сохранения сбережений они посоветовали пенсионерке снять деньги и перевести их на безопасный счет. Женщина обратилась в банк, но при разговоре с ней менеджер сразу заподозрила неладное. Пенсионерка сообщила, что ей нужно снять 800 тысяч рублей. Мария поинтересовалась, зачем ей такая крупная сумма. Ответ клиентки полностью совпал с классической схемой мошенников.

«Действуя по алгоритму, который был разработан полицией, я поняла: ситуация подозрительная. Все это время женщине продолжали звонить и диктовать инструкции. Только после приезда полицейских она осознала и поверила, что едва не стала жертвой обмана», — рассказала Мария Карташова.

Марии вручили награду в рамках акции «Им благодарна полиция».