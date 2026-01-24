Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Воздушную тревогу» включат в школах Волжского с 26 по 30 января

В учебных заведениях под Волгоградом будут проверять системы оповещения.

Источник: Комсомольская правда

В школах города Волжского Волгоградской области новая рабочая неделя начнется с «воздушной тревоги». Городские власти предупредили, чтобы граждане сохраняли спокойствие. С 26 по 30 января в образовательных учреждениях города будут проверять работоспособность систем оповещения населения.

В указанные дни в этих районах может транслироваться тестовое речевое сообщение «Внимание! Проводится проверка системы оповещения», — предупредили волжан.

Сирены звоют по следующим адресам: ул. Нариманова, 27 (школа № 6), 40 лет Победы, 79 (школа № 31), Калинина, 2, корп. 1 (школа № 15), Чапаева, 5 (корп. 2 школы № 15) ул. Пушкина, 44 (школа № 20), ул. Карбышева, 144 (гимназия), ул. 40 лет Победы, 58 (школа № 36), ул. Двинская, 10 г (КНС п. Металлургов).

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше