«Воздушную тревогу» включат в школах Волжского с 26 по 30 января

В школах города Волжского Волгоградской области новая рабочая неделя начнется с «воздушной тревоги». Городские власти предупредили, чтобы граждане сохраняли спокойствие. С 26 по 30 января в образовательных учреждениях города будут проверять работоспособность систем оповещения населения.
В указанные дни в этих районах может транслироваться тестовое речевое сообщение «Внимание! Проводится проверка системы оповещения», — предупредили волжан.
Сирены звоют по следующим адресам: ул. Нариманова, 27 (школа № 6), 40 лет Победы, 79 (школа № 31), Калинина, 2, корп. 1 (школа № 15), Чапаева, 5 (корп. 2 школы № 15) ул. Пушкина, 44 (школа № 20), ул. Карбышева, 144 (гимназия), ул. 40 лет Победы, 58 (школа № 36), ул. Двинская, 10 г (КНС п. Металлургов).