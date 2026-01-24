89-летний мужчина стал самым взрослым женихом в Пермском крае в 2025 году

Мужчина 89 лет стал самым взрослым женихом в Пермском крае в 2025 году, передаёт «Вкурсе.ру» со ссылкой на региональный комитет ЗАГС.
Самым пожилым женихом стал 89-летний житель Березников, который заключил брак с 72-летней женщиной. Самой взрослой женщиной, вступившей в брак, стала 86-летняя жительница Краснокамского округа, оформившая отношения с 57-летним партнёром.
Кроме того, 12 января 2026 года Губахинском муниципальном округе состоялась свадьба 89-летнего пенсионера и его 75-летней избранницы. В ЗАГСе подчеркнули, что сейчас это самая возрастная пара, зарегистрировавшая свои отношения в регионе с начала года.