89-летний мужчина стал самым взрослым женихом в Пермском крае в 2025 году

Кроме того, 12 января 2026 года Губахинском муниципальном округе состоялась свадьба 89-летнего пенсионера и его 75-летней избранницы. В ЗАГСе подчеркнули, что сейчас это самая возрастная пара, зарегистрировавшая свои отношения в регионе с начала года.