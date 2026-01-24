«Поезд здоровья» будет работать в Дзержинске с 26 по 29 января

Напомним, «Поезд здоровья» создан по губернаторской инициативе «Доступная медицина» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». К специалистам медкомплекса могут обратиться граждане от 18 лет и старше — бесплатно, по предварительной записи или в порядке живой очереди. В день приема при себе пациентам нужно будет иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, а также (по желанию) выписки, анализы и историю болезни.