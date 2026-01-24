«Поезд здоровья» будет работать в Дзержинске с 26 по 29 января

Мобильный медицинский комплекс «Поезд здоровья им. Н. А. Семашко» будет работать в Дзержинске и населенных пунктах городского округа с 26 по 29 января, сообщается в telegram-канале горадминистрации.
26 января прием жителей поселков Пушкино и Бабушкино будет вестись на территории больницы № 2 (пос. Бабушкино, пл. Школьная, 6), 27 января будут приниматься жители Дзержинска в поликлинике № 2 больницы № 2 (пр. Циолковского, 55), 28 января жителей Дзержинска, поселков Игумново, Юрьевец, Бабино, Колодкино и Дачный будут ждать в поликлинике № 3 больницы № 1 (ул. Студенческая, 21Г), а 29 января жителей поселков Горбатовка и Гавриловка — в амбулатории медпункта поселка Горбатовка (ул. Советская, 75).
Напомним, «Поезд здоровья» создан по губернаторской инициативе «Доступная медицина» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». К специалистам медкомплекса могут обратиться граждане от 18 лет и старше — бесплатно, по предварительной записи или в порядке живой очереди. В день приема при себе пациентам нужно будет иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, а также (по желанию) выписки, анализы и историю болезни.
Напомним, 245 выездов совершили «Поезда здоровья» в Нижегородской области в 2025 году.