Жители Краснодара жалуются на растущие горы мусора

Ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов на улицах 2-ой Заройной и Кольцевой в Краснодаре остается критической. Спустя неделю после официальных обещаний навести порядок, горы мусора продолжают расти, а техника компании-перевозчика так и не появилась на участках.
Напомним, проблема стала публичной еще 17 января. Тогда жители микрорайона пожаловались, что компания «Чистый город» перестала присылать мусоровозы для забора мешков. Горожане подчеркивают, что счета за вывоз отходов оплачиваются ими исправно, однако фактически услуга не предоставляется.
Пакетов становится больше.
В ответ на жалобы Мусороуборочная компания пообещала оперативно решить проблему и очистить улицы от скопившихся мешков. Однако, по словам местных жителей, за прошедшие семь дней ситуация не изменилась — объем отходов лишь увеличился, создавая угрозу санитарному благополучию района.
На данный момент жители улиц 2-ой Заройной и Кольцевой готовят повторные обращения в надзорные органы, так как обещанная «в ближайшее время» уборка территории до сих пор не началась.