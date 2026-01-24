Жители Краснодара жалуются на растущие горы мусора

Ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов на улицах 2-ой Заройной и Кольцевой в Краснодаре остается критической. Спустя неделю после официальных обещаний навести порядок, горы мусора продолжают расти, а техника компании-перевозчика так и не появилась на участках.