Латвия объявила о закрытии регулярных автобусных рейсов в Беларусь. Об этом сообщает Infotrans Media Belarus.
Латвия приняла решение закрыть регулярные автобусные рейсы в Беларусь и Россию. Однако планируется не прямой запрет на поездки, а именно запрет на продление лицензий на перевозки.
Так, с 1 февраля будет закрыт рейс из Риги в Витебск. Власти Латвии решили не продлевать лицензии на перевозки. К примеру, лицензия компании Dautrans на маршрут в Витебск истекает 31 января. Для компании Latlines лицензия на маршрут в Минск закончится 26 февраля. Маршрут в Гомель, которые также включает в себя Витебск, Оршу, Могилев, Полоцк, прекратится с 27 июня.
