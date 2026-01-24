Ричмонд
Латвия объявила о закрытии регулярных автобусных рейсов в Беларусь

Латвия приняла решение закрыть регулярные автобусные рейсы в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Латвия объявила о закрытии регулярных автобусных рейсов в Беларусь. Об этом сообщает Infotrans Media Belarus.

Латвия приняла решение закрыть регулярные автобусные рейсы в Беларусь и Россию. Однако планируется не прямой запрет на поездки, а именно запрет на продление лицензий на перевозки.

Так, с 1 февраля будет закрыт рейс из Риги в Витебск. Власти Латвии решили не продлевать лицензии на перевозки. К примеру, лицензия компании Dautrans на маршрут в Витебск истекает 31 января. Для компании Latlines лицензия на маршрут в Минск закончится 26 февраля. Маршрут в Гомель, которые также включает в себя Витебск, Оршу, Могилев, Полоцк, прекратится с 27 июня.

