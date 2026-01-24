Ричмонд
Нижегородцам рассказали, куда можно сдать просроченные лекарства

Неправильная утилизация препаратов наносит значительный вред окружающей среде.

Источник: Telegram-канал "Бокал прессека"

Даже просроченные лекарства сохраняют фармакологическую активность и могут навредить животным и окружающей среде при неправильной утилизации. Чтобы не допустить ошибок, нижегородцы могут сдать ненужные препараты в специальный пункт, сообщает главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Напомним, что утилизация лекарств регулируется законодательством, а за нарушение правил больницы, аптеки и компании производителей могут получить крупные штрафы. И хотя граждане освобождены от прямой ответственности, они напрямую влияют на состояние окружающей среды.

К счастью, жители Нижнего Новгорода могут сдать упаковки лекарств с истекшим сроком годности в специальный пункт утилизации — он находится на улице Грузинской, 21. Там принимаются стеклянные и пластиковые флаконы, тубы из алюминия и пластика, блистеры с таблетками, капсулами и свечами. Однако градусники, шприцы и старые тонометры сдавать нельзя, так как они должны перерабатываться отдельно.