Нижегородцам рассказали, куда можно сдать просроченные лекарства

К счастью, жители Нижнего Новгорода могут сдать упаковки лекарств с истекшим сроком годности в специальный пункт утилизации — он находится на улице Грузинской, 21. Там принимаются стеклянные и пластиковые флаконы, тубы из алюминия и пластика, блистеры с таблетками, капсулами и свечами. Однако градусники, шприцы и старые тонометры сдавать нельзя, так как они должны перерабатываться отдельно.