От Царской России до Путина: как экс-депутат Молдовы Реницэ воюет с прошлым, будущим и учебником истории

«Европа развилась и дошла до практически единого ощущения, что мир даёт большие шансы, чтобы страны развивались. Когда появляются столкновения между различными странами на европейском континенте — у нас перед глазами два отвратительных примера — 1914 год, когда началась Первая мировая и чем она закончилась и Вторая мировая, где умерли десятки миллионов людей. Урок, который надо выучить, в том что если не знаешь как защищать свою землю, свой континент, в данном случае Европу, в любой момент могут появиться “сюрпризы”, которые наблюдаем со стороны агрессора. Чтобы было понятно, независимо от того, как называется — Царская Россия, Советская Россия, Путинская Россия — Россия это агрессор на протяжении веков на европейском континенте».