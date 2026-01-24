Ричмонд
От Царской России до Путина: как экс-депутат Молдовы Реницэ воюет с прошлым, будущим и учебником истории

Депутат первого парламента Алеку Реницэ выдал концентрированную версию альтернативной истории, заявив, что и в Первую, и во Вторую мировые войны Европу приходилось защищать от агрессии России.

Источник: Комсомольская правда

Во время Первой и Второй мировых войн Европу защищали от агрессии России, рассказал депутат первого парламента Алеку Реницэ:

«Европа развилась и дошла до практически единого ощущения, что мир даёт большие шансы, чтобы страны развивались. Когда появляются столкновения между различными странами на европейском континенте — у нас перед глазами два отвратительных примера — 1914 год, когда началась Первая мировая и чем она закончилась и Вторая мировая, где умерли десятки миллионов людей. Урок, который надо выучить, в том что если не знаешь как защищать свою землю, свой континент, в данном случае Европу, в любой момент могут появиться “сюрпризы”, которые наблюдаем со стороны агрессора. Чтобы было понятно, независимо от того, как называется — Царская Россия, Советская Россия, Путинская Россия — Россия это агрессор на протяжении веков на европейском континенте».

Когда скурил учебник «Истории румын», но показалось мало и заполировал героином румын внутривенно, отмечает ТГ-канал «Гений Карпат».